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Образование, наука
Программное обеспечение для получения знаний, образовательного процесса и научных исследований.
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Printfreegraphpaper.com
Печать миллиметровой бумаги.
Бесплатно |
Elf
Помощь в учёте книг, взятых во временное пользование в общественных библиотеках.
Бесплатный пробный период |
rollApp
Классические компьютерные программы на любых устройствах.
Основные функции бесплатно |
ABBYY Lingvo Live
Бесплатный онлайн-словарь, созданный российской компанией ABBYY.
Бесплатно |
Microsoft Translator
Многофункциональный переводчик от Microsoft.
Бесплатно |
OpenWorm
Открытый проект по созданию первого электронного организма.
Бесплатно |
Respelt
Английский спеллчекер для проверки отдельных текстов, веб-страниц по URL, RSS-фидов и даже целых веб-сайтов.
Основные функции бесплатно | Оценок нет
Online Conversion
Конвертер множества разнообразных величин, общее количество единиц насчитывает несколько тысяч.
Бесплатно | Оценок нет
Online Binary-Decimal Converter
Конвертирование чисел из десятичной системы счисления в двоичную и наоборот.
Бесплатно | Оценок нет
Knoword
Игра в слова, с помощью которой можно улучшить свой английский и скорость набора текста.
Бесплатно (Free-to-play) | Оценок нет
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Популярные
WorldWide Telescope
Виртуальный телескоп, включающий терабайты данных, собранные известными наземными и космическими телескопами.
Бесплатно |
SpanishChecker
Веб-сервис для поиска ошибок в испанском тексте и изучения испанского языка.
Основные функции бесплатно |
PROMT Online-Translator
Способен выполнять автоматизированный перевод текстов и сайтов для основных европейских языков.
Бесплатно |
Impact: Earth!
Позволяет узнать, какие последствия для Земли вызовет падение различных небесных тел.
Бесплатно |
ABBYY Lingvo Live
Бесплатный онлайн-словарь, созданный российской компанией ABBYY.
Бесплатно |
Ptable
Интерактивная периодическая система химических элементов.
Бесплатно |
Converticious
Удобный конвертер величин. Позволяет конвертировать между различными единицами измерения.
Бесплатно |
SpellCheckPlus
Веб-сервис для поиска ошибок в английском тексте и изучения английского языка.
Основные функции бесплатно |
Yandex.Translate
Сервис перевода текстов и веб-страниц от Яндекса. Позволяет переводить с нескольких десятков языков.
Бесплатно | Оценок нет
Online Binary-Decimal Converter
Конвертирование чисел из десятичной системы счисления в двоичную и наоборот.
Бесплатно | Оценок нет
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